 

Мнение: Бегство из Ат-Танфа

15.04.2020, 4:50, Разное

Большая группа боевиков из банды "Революционные коммандос" https://twitter.com/MaghaweirThowra/with_replies на тачанках сбежала из контролируемого американцами Ат-Танфа и сдалась сирийским военным в районе Пальмиры, передав стрелковое вооружение, тачанки и оборудование военным САА. Данные боевики обучались и вооружались ЦРУ и военными США с 2016-го года на территории Иордании.
Основной состав – бывшие боевики ССА, бывшие боевики ИГИЛ, дезертиры из сирийской армии, различные наемники. Больших боевых успехов группировка не имела – еще будучи в составе "Новой Сирийской Армии", их крепко били игилоиды, а потом и от сирийцев досталось. С 2017 года безвылозно сидят в Ат-Танфе (кроме тех, кого США перебрасывали на север Сирии во время операций против Халифата и взятия под контроль района Аль-Шаддади).

На странице группировки жалобно оправдываются, что на самом деле это не геройские борцы с "кровавым режимом Асада" драпанули, а торговец наркотиками и члены его семьи, которые не выдержали "решительных усилий группировки по борьбе с наркоторговлей через контролируемый американцами Ат-Танф".
Народ с этих объяснений ржет, так как получается, что один из главарей группировки до недавнего времени организовывал наркотрафик через Ат-Танф, а его никто не арестовал – ни американцы, ни боевики.
Лучший комментарий "У вас было несколько часов, но вы смогли придумать лишь жалкую ложь. Неудивительно, что вы не можете победить Асада с 2011 года".

Видео из района Пальмиры https://twitter.com/SYRIANTOPERSIAN/status/1250174760979509248

Источник: Colonel Cassad



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