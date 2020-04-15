 

Hürriyet Daily News – Турция начала бесплатную раздачу масок своим гражданам

15.04.2020, 4:20, Новости дня

В Турции началась бесплатная раздача медицинских масок для граждан в возрасте от 25 до 65 лет, пишет Hürriyet Daily News. На руки будут выдавать максимум по пять в неделю. Доставкой защитных средств займётся государственная почтовая служба PTT. Турецкие власти обязали всех жителей страны одевать маски в общественных местах и транспорте.


Reuters

Турецкие власти начали бесплатно раздавать медицинские маски гражданами своей страны в возрасте от 25 до 65 лет, пишет Hürriyet Daily News. Об этом сообщил министр транспорта и инфраструктуры Адиль Караисмаилоглу.

До этого Анкара обязала всех граждан носить маски в общественных местах и транспорте с целью сдерживания распространения коронавируса. Доставкой защитных средств займётся государственная почтовая служба PTT. Заявку можно оставить на сайте компании. Каждый житель может получить максимум пять масок в неделю.

Власти мобилизовали все ресурсы для производства необходимого числа масок. В турецком Министерстве обороны сообщили, что в неделю страна выпускает миллион медицинских масок, 5000 медицинских халатов и 5000 литров дезинфицирующего средства на спиртовой основе.

На производство масок местное Министерство образования подрядило и учащихся техникумов. Для начала они будут выпускать по два миллиона в месяц, позже — по 10 млн.



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