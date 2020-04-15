 

Немецкий эксперт – из-за пандемии к учёным стали прислушиваться — и это хорошо

15.04.2020, 4:20, Новости дня

Эпидемия коронавируса поставила учёных в центр внимания общества и политиков, пишет на страницах Der Tagesspiegel директор отделения, занимающего вопросам международной медицины, при клиническом комплексе «Шарите» в Берлине. Он надеется, что представители науки смогут остаться в этом положении, и впредь сильные мира сего будут принимать решения только с опорой на науку.


Reuters

После начала эпидемии коронавируса мир сильно изменился, пишет на страницах Der Tagesspiegel Йорг Хельдман, директор отделения, занимающего вопросам международной медицины, при клиническом комплексе «Шарите» в Берлине.  Вирусологи называют происходящее «природной катастрофой, происходящей в ускоренном темпе». Учёные постоянно выступают по телевидению, в интернете и на пресс-конференциях, к их мнению прислушиваются. «И это хорошо», — подчёркивает Хельдман.

Буквально пару недель назад трудно было представить, что политик встанет рядом с представителем науки и в прямом эфире будет спрашивать у него совета. Теперь же главы государств не выходят к прессе без научного сопровождения. Учёные оказались в центре внимания общества и политиков.

В нынешней ситуации речь идёт о здоровье и болезни, жизни и смерти, продолжает Хельдман. Каждый на своём личном опыте смог убедиться в том, как сильно мы зависим от научного прогресса. С учётом самых последних данных учёные могут вырабатывать полезные рекомендации. При этом соблюдать полную открытость и прозрачность, чтобы каждый мог понять предпосылки для принятия тех или иных решений.

Естественно, последнее слово будет всегда за политиками, а точнее обществом, ведь в демократических странах без поддержки народа невозможно реализовать ни одну политическую или научную инициативу, отмечает Хельдман.  

Схожий подход можно будет использовать и в решении других проблем, например, в борьбе с глобальным потеплением, продолжает эксперт. Он призывает к тому, чтобы после эпидемии коронавируса проводить «научно и эмпирически обоснованную международную политику» с привлечением учёных из самых разных областей. Вирусологи, представители гуманитарных и естественных наук, врачи, социологи, политологи, экономисты, философы и теологи должны работать сообща, чтобы найти целостное решение с учётом всех точек зрения.

При этом в этом процессе не обязательно задействовать только профессоров, докторов или академиков, отмечает Хельдман. Пользу смогут принести все креативные, самокритичные личности, лишённые предубеждений.

Германию называют «страной поэтов и мыслителей», напоминает эксперт. Если учёные смогут остаться в центре внимания общества и политиков, ФРГ и вся Европе смогут формировать будущее, используя весь доступный им интеллектуальный потенциал и инновационные технологии. «Если мы в Европе объединим наши усилия для этой цели, мы выйдем из кризиса здоровее и экономически сильнее», — предрекает Хельдман. 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.03 / Индийцы откликнулись на призыв Моди соблюдать «народный комендантский час»

14.02 / Мать объяснила оставление младенца в московском метро нехваткой денег

21.03 / Вице-президент ТПП: 8,6 миллиона россиян могут потерять работу

20.03 / НБУ продал на межбанке еще $1 млрд. Гривна укрепилась впервые за несколько недель

21.02 / Украинцы возмутились из-за поста «Квартала 95» о годовщине Евромайдана

13.02 / Путин поддержал идею закрепить в Конституции запрет на отчуждение территорий России

12.04 / Пожар и взрыв: водитель, ночевавший в машине, сжег инкассаторские авто в Архангельске

26.03 / Губернатор Нью-Йорка – коронавирус движется на нас, как сверхскоростной экспресс

10.02 / Гончарук о Ермаке и Богдане: Я очень уважаю мнение этих людей, поэтому с ними советуюсь

05.03 / Люди, от которых пахнет табачным дымом, опасны для здоровья окружающих

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска