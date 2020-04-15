Немецкий эксперт – из-за пандемии к учёным стали прислушиваться — и это хорошо

15.04.2020, 4:20, Новости дня

Эпидемия коронавируса поставила учёных в центр внимания общества и политиков, пишет на страницах Der Tagesspiegel директор отделения, занимающего вопросам международной медицины, при клиническом комплексе «Шарите» в Берлине. Он надеется, что представители науки смогут остаться в этом положении, и впредь сильные мира сего будут принимать решения только с опорой на науку.



Reuters

После начала эпидемии коронавируса мир сильно изменился, пишет на страницах Der Tagesspiegel Йорг Хельдман, директор отделения, занимающего вопросам международной медицины, при клиническом комплексе «Шарите» в Берлине. Вирусологи называют происходящее «природной катастрофой, происходящей в ускоренном темпе». Учёные постоянно выступают по телевидению, в интернете и на пресс-конференциях, к их мнению прислушиваются. «И это хорошо», — подчёркивает Хельдман.

Буквально пару недель назад трудно было представить, что политик встанет рядом с представителем науки и в прямом эфире будет спрашивать у него совета. Теперь же главы государств не выходят к прессе без научного сопровождения. Учёные оказались в центре внимания общества и политиков.

В нынешней ситуации речь идёт о здоровье и болезни, жизни и смерти, продолжает Хельдман. Каждый на своём личном опыте смог убедиться в том, как сильно мы зависим от научного прогресса. С учётом самых последних данных учёные могут вырабатывать полезные рекомендации. При этом соблюдать полную открытость и прозрачность, чтобы каждый мог понять предпосылки для принятия тех или иных решений.

Естественно, последнее слово будет всегда за политиками, а точнее обществом, ведь в демократических странах без поддержки народа невозможно реализовать ни одну политическую или научную инициативу, отмечает Хельдман.

Схожий подход можно будет использовать и в решении других проблем, например, в борьбе с глобальным потеплением, продолжает эксперт. Он призывает к тому, чтобы после эпидемии коронавируса проводить «научно и эмпирически обоснованную международную политику» с привлечением учёных из самых разных областей. Вирусологи, представители гуманитарных и естественных наук, врачи, социологи, политологи, экономисты, философы и теологи должны работать сообща, чтобы найти целостное решение с учётом всех точек зрения.

При этом в этом процессе не обязательно задействовать только профессоров, докторов или академиков, отмечает Хельдман. Пользу смогут принести все креативные, самокритичные личности, лишённые предубеждений.

Германию называют «страной поэтов и мыслителей», напоминает эксперт. Если учёные смогут остаться в центре внимания общества и политиков, ФРГ и вся Европе смогут формировать будущее, используя весь доступный им интеллектуальный потенциал и инновационные технологии. «Если мы в Европе объединим наши усилия для этой цели, мы выйдем из кризиса здоровее и экономически сильнее», — предрекает Хельдман.