В МВД Украины выступают за ужесточение наказания для сталкеров в Чернобыльской зоне

15.04.2020, 4:13, Новости дня

В Министерстве внутренних дел Украины выступают за увеличение административных штрафов для сталкеров в Чернобыльской зоне. Об этом 14 апреля заявил директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко на своей странице в Facebook.

По его словам, наказание для нарушителей в зоне отчуждения делает невозможной борьбу со сталкерством, так как штраф составляет 310 грн.

“Только в этом году полиция Киевской области составила 59 таких админпротоколов на нарушителей. В прошлом, 2019-м, году составили 380 протоколов на нелегальных туристов. В 2018-м – 196. Но тех, кто избегает даже такого символического наказания, как штраф в 310 грн, – еще больше”, – сообщил Шевченко.

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Он добавил, что из-за низких штрафов иногда сталкеры вызывают полицию, чтобы они их вывезли из Чернобыльской зоны.

“Но тех, кто избегает даже такого символичного наказания, как штраф в 310 грн, – еще больше. Они обнаглели уже настолько, что если им тяжело выбираться после своих нелегальных прогулок по Чернобыльской чаще, иногда сами звонят в полицию. Та приезжает, налагает админвзыскания и вывозит их из зоны. Такое себе “такси за админпротокол”, – рассказал Шевченко.

Авария на Чернобыльской атомной электростанции в апреле 1986 года стала одной из крупнейших промышленных ядерных катастроф в истории. По международной шкале ядерных событий, принятой в 1988 году, авария на ЧАЭС – одна из двух, которую оценили по максимальному, седьмому, уровню опасности. Сопоставима с ней по масштабам только катастрофа на японской АЭС “Фукусима-1” 2011 года.