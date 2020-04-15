Шустер о Порошенко: Видеть его на своем дне рождения я не хочу

15.04.2020, 4:13, Новости дня

Телеведущий Савик Шустер заявил, что не хочет видеть экс-президента Украины, народного депутата Петра Порошенко на своем дне рождения, но при этом не может не приглашать его на эфир программы “Свобода слова”. Об этом Шустер заявил 11 апреля, комментируя участие Порошенко в ток-шоу 3 апреля.

“У меня как-то был день рождения в Италии, и я Петра Алексеевича пригласил. Он с супругой прилетел и был на моем дне рождения. Так вот, на день рождения я его точно не приглашу. И видеть его на своем дне рождения я не хочу. Но это мое личное. А когда мы говорим об общественно-политической программе, – это не личное. Это человек, за которого Украина голосовала в 2014-м, в 2020-м (не большинство, но существенная часть). Я не имею никакого права ни как гражданин, ни как журналист не пускать в эфир пятого президента [Украины], лидера достаточно большой фракции, у которого, в общем-то, есть влияние и избиратели”, – сказал Шустер.

25 апреля 2016 года Киевский городской центр занятости аннулировал разрешение Шустеру на работу в Украине, поскольку тот якобы не сообщил, что в 2015 году против него было открыто уголовное производство. Это решение было оспорено и в конечном итоге отменено после рассмотрения в нескольких инстанциях.

Савик Шустер заявлял, что к его преследованию может быть причастен Петр Порошенко, на тот момент занимавший должность президента.

Кроме того, в апреле 2016 года Госфискальная служба Украины сообщила, что расследует уголовное производство по факту умышленного уклонения от уплаты налогов в отношении как должностных лиц ООО “Савик Шустер Студия”, так и самого Шустера. В сентябре 2017-го гендиректор телеканала 3S.tv Павел Елизаров заявлял, что суд признал проверку ГФС незаконной.

28 февраля 2017 года телеканал 3S.tv прекратил вещание.

В сентябре 2019-го Шустер возобновил выпуск ток-шоу на украинском телевидении.