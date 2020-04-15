Ношение масок в мире станет нормой – спецпредставитель ВОЗ

15.04.2020, 4:13, Новости дня

Широкое применение масок для лица в ближайшее время станет нормой, поскольку мир приспосабливается к жизни с COVID-19. Такое мнение в эфире BBC Radio 4 13 апреля высказал специальный представитель Всемирной организации здравоохранения Давид Набарро.

По его словам, в приоритете – обеспечение качественными масками медицинских работников и людей с симптомами коронавирусной инфекции. Однако маски могут постоянно носить те, кто часто общается с другими людьми и не может дистанцироваться, например, продавцы или парикмахеры.

Для всего общества та или иная форма защиты лица скоро будет восприниматься обыденно, предположил Набарро.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией. По информации американского Университета Джонса Хопкинса, в мире подтверждено 1,97 млн случаев заражения коронавирусом, около 470 тыс. пациентов выздоровели, 123,3 тыс. скончались.

В ряде стран введен строгий масочный режим. Граждане Украины с 6 апреля обязаны быть в маске в общественных местах.