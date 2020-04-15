“Зулейха открывает глаза”: первые отзывы зрителей

15.04.2020, 4:10, Новости дня

На телеканале "Россия 1" начался показ главной премьеры сезона — в эфир вышел фильм "Зулейха открывает глаза", экранизация бестселлера Гузели Яхиной. Сериал, без сомнения, ожидаемый, а сама книга является материалом очень непростым. Оправдались ли ожидания зрителей?

Сейчас с уверенностью можно сказать, что новая киноадаптация от телеканала "Россия 1" не пройдет незаметно: кто-то воспринял эту историю как личную, а кто-то просто смотрит и анализирует современное отечественное кино, сравнивая его с первоисточником.

В основе сюжета — история простой татарской крестьянки Зулейхи, потерявшей мужа во время раскулачивания. Ее, как и сотни других людей, отправляют на каторгу в Сибирь, где без пищи, теплой одежды и крова им надо не только выжить, но и постараться остаться людьми.

Эта страница истории до сих пор не выцвела в сердцах и памяти людей. Сразу после эфира зрители стали делиться семейными воспоминаниями, рассказами, когда-то услышанными от своих родных. Вот что написала, например, пользовательница с ником Альфия из Ижевска:

"Мама рассказывала, что люди из комитета бедноты приходили к ним не раз. Отбирали у них все. Даже бусы, сделанные бабушкой из косточек фиников, они сорвали с шеи моей мамы, тогда маленькой девочки".

И если от показанной на экране истории у зрителей вставал ком в горле, то от главной музыкальной темы, лейтмотивом проходящей через серию, у многих бежали мурашки. По признаниям пользователей соцсетей, песню "Ай, былбылым" пели им в детстве.

Разумеется, не обошлось без сравнений с книгой. Читавшие ее зрители сразу заметили, что первая серия отличается от первоисточника настроем и определенными деталями. Именно поэтому, по их мнению, некоторые могут воспринять "Зулейху" как сериал о раскулачивании и ссылках, тогда как роман — о любви. На самом деле такое начальное несоответствие оригиналу является художественным приемом, и, поверьте, уже совсем скоро в эмоциональной подаче истории случится кардинальный поворот. Поэтому не пропустите новую серию "Зулейха открывает глаза" на телеканале "Россия 1".

Фонд Кино и трекер "Кинозритель", которые раньше опрашивали зрителей на выходе из кинозалов, с конца марта стали изучать влияние на киноаудиторию режима самоизоляции. В ходе телефонных опросов выяснилось, что, сидя дома, бывшая аудитория кинотеатров продолжила выбирать просмотр фильмов как один из основных видов досуга.

Не менее 30 процентов опрошенных смотрят фильмы в интернете, причем чаще всего бесплатно онлайн или скачивают. Такой способ назвали 43 процента опрошенных. В большинстве своем это молодежь в возрасте от 18 до 24 лет. Каждый третий участник опроса смотрел фильм легально в онлайн-кинотеатре. Здесь опять-таки основной аудиторией является молодежь, а вот наименее популярны легальные просмотры у зрителей 35-44 лет.

31 процент зрителей выбирали просмотр фильмов на YouTube и 18 процентов — по телевизору. Телепросмотр выбирают в основном зрители старше 45 лет.

Возвращаясь к экранизации романа Гузели Яхиной на телеканале "Россия 1", можно сказать, что это не просто история о непростой судьбе татарской крестьянки и других людей. "Зулейха открывает глаза" — это история целой страны, в которой каждый человек имеет свои радость и боль, победы и отчаяние, слабость и силу.

Фильм снят при поддержке "АК Барс банк".