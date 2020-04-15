Глава Amazon разбогател за день более чем на шесть миллиардов долларов

15.04.2020, 4:10, Новости дня

Состояние богатейшего в мире человека, главы американской корпорации Amazon Джеффа Безоса выросло за день более чем на шесть миллиардов долларов на фоне рекордного роста стоимости акций компании.

По данным Forbes, во вторник к закрытию торгов стоимость акций Amazon выросла на 5,3% — до 2238 доллара за акцию​​​. В результате состояние Безоса увеличилось до 138 миллиардов долларов, сообщает РИА Новости.

В апреле Forbes в третий раз подряд поставил Безоса на первое место в списке богатейших людей мира. Тогда его капиталы оценивались в 113 миллиардов долларов. На тот момент вторым был один из основателей Microsoft Билл Гейтс (98 млрд), а третьим — гендиректор французской группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно (76 млрд).