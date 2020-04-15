Нэнси Пелоси: мы должны настаивать на правде для победы над коронавирусом

15.04.2020, 3:40, Новости дня

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси обратилась во вторник с воззванием к коллегам по Демократической партии, обвинив во лжи президента Дональда Трампа, и заявив, что для победы над кризисом, происходящим в США из-за пандемии коронавируса, «мы должны настаивать на правде и действовать в соответствии с этим».

Пелоси возложила вину за создавшийся кризис на президента Трампа, обвинив его в том, что тот демонтировал доставшуюся ему в наследство инфраструктуру, предназначенную для борьбы с пандемиями, что привело к смертям американцев и экономическому кризису. Спикер также напомнила, что, по ее сведениям, Трампа предупреждали о пандемии еще в январе, однако президент проигнорировал эти предупреждения, сказав своим сторонникам, что пандемия является аферой.

Пелоси также обвинила президента в «некомпетентной реакции на кризис в здравоохранении», что привело к кризису в сильной экономике, переданной Дональду Трампу его предшественником. Спикер назвала главу государства «слабым человеком, плохим лидером, не принимающим на себя ответственности. Слабый человек винит других», – говорится в заявлении Пелоси.

Пелоси заявила, что к началу апреля только 1 процент американцев был протестирован на коронавирус, хотя еще 4 марта 2020 года Палата представителей приняла двухпартийный законопроект, который предусматривал массовое тестирование населения.

«Правда в том, что с этого момента американцы должны игнорировать ложь и начать слушать ученых и других уважаемых профессионалов, чтобы защитить нас и наших близких», – говорится в заявлении спикера.

«Наше будущее будет здоровым и процветающим, если мы больше не будем терпеть ложь и обман. Мы должны признать правду, мы должны говорить правду, мы должны настаивать на правде, и мы должны и будем действовать в соответствии с этим», – заключила Нэнси Пелоси.