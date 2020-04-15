В США скончался бывший президент корпорации РСЕ/РС Джин Пелл

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15.04.2020, 3:40, Новости дня

В Соединённых Штатах скончался бывший президент корпорации Радио Свобода / Радио Свободная Европа Джин Пелл. Ему было 83 года.

Эрнест Юджин Пелл родился в 1937 году в Кентукки в семье радио и телеинженера, одного из организаторов телевещания во Вьетнаме. Выступать у микрофона Пелл начал ещё в старших классах школы в качестве хобби, затем продолжил своё увлечение в радиорубке на кампусе Гарвардского университета, который закончил с дипломом по английской литературе. Служил во флоте, возглавляя программный отдел Радио Вооружённых сил, затем получил диплом магистра по журналистике Бостонского университета, работал телерепортёром, позднее ведущим и начальником отдела новостей на станциях в Бостоне, Вашингтоне и Лондоне.

С 1978 по 1980-й служил корреспондентом NBC в Москве, позже — на "Голосе Америки". Осенью 1985-го назначен президентом Радио Свобода / Радио Свободная Европа. На годы руководства Джина Пелла пришлась горбачёвская перестройка, отразившаяся на структурных и кадровых изменениях внутри станции.

Джин Пелл не раз выступал у радиомикрофона, обращаясь к аудитории на русском языке, который хорошо знал по работе в Москве. После ухода с поста президента он продолжил выступать по американскому радио и основал конкурс молодых ораторов с целью вырастить новую смену журналистов.

  • Радио «Свобода»

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