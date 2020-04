Fox News – СМИ в США до последнего игнорировали вирус, теперь винят Трампа в медлительности

15.04.2020, 3:05, Новости дня

Когда администрация Белого дома предпринимала первые шаги по предотвращению эпидемии, излюбленными темами американских СМИ оставались расизм и импичмент, напоминает Fox News. По словам телеведущего Грега Гатфелда, журналисты ругают Дональда Трампа за недостаточно быстрое реагирование на коронавирус, забыв, что сами недавно не принимали угрозу всерьёз.

В субботу The New York Times опубликовала очередную статью, ругающую Трампа за недостаточно быстрое реагирование на вирус. Написали статью шесть журналистов, каждый из которых мог бы и должен был бы сделать что-то пораньше, но не сделал.

Увы, люди, которые твердят, что вам следовало сделать что-то пораньше, никогда не говорят этого виновной стороне. К примеру, самой The New York Times, опубликовавшей вот этот твит 9 января: «Нет никаких свидетельств того, что вирус, коронавирус, легко передаётся людьми (конфуз!). И его не связывают со случаями смерти людей (двойной конфуз!). Но чиновники от здравоохранения в Китае и в мире внимательно следят за ним».

Итак, The New York Times не только отмахнулась от вируса, но и поверила, что Китай с ним разберётся. И таким образом создала опасность для всех нас. И мы после этого должны прислушиваться к The New York Times?

Реальность такова, что, если бы Трамп сделал всё возможное, пресса кричала бы: «Деспот!» Она ведь уже так кричала. Его транспортные ограничения, спасшие жизни, они называли расистскими. Они обвинили его рабочую группу в отсутствии (расового и гендерного. — ИноТВ) разнообразия. Как будто у вирусов есть отдел кадров! Единственный кризис, о котором могла писать The New York Times, это тот факт, что Трамп — президент.

Что же до всей этой чепухи про «слишком медленное реагирование»… Наша экономика держит мир на плаву. Надеюсь, мы изучили последствия её закрытия прежде, чем перейти к решительным действиям. Если вы этого не сделали, вы идиот. Или редактор The New York Times.

Так что да, мы «могли принять меры раньше», потому что всё хорошее могло быть сделано раньше. Но тем, кто сейчас об этом говорит, тогда не было дела до этого.

Я мог бы показать вам, как до самого февраля вирус не волновал СМИ. Они по шею закопались в песочнице импичмента. А теперь они воспринимают это всерьёз — почему? Стоит ли спрашивать? Импичмент провалился, теперь давайте попробуем вот это!

Дата выхода в эфир 13 апреля 2020 года.