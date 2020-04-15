 

В США за сутки зафиксировали более 1,5 тыс. смертей от коронавируса

15.04.2020, 2:55, Новости дня

За последние сутки в Соединенных Штатах Америки от коронавирусной инфекции умерло более 1,5 тыс. человек. Об этом сообщает Reuters.

За все время пандемии в США от коронавирусной инфекции умерло более 25 тыс. людей.

По данным Reuters, смертность увеличивалась примерно на 7% в день в среднем по сравнению с 14% на прошлой неделе и 30% в марте. 

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. 

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 1,97 млн, из них более 470 тыс. вылечились, а 125 196 скончались. 

США занимают первое место в мире по количеству инфицированных коронавирусом и летальных случаев. В стране зафиксировано более 598 тыс. случаев заражения.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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