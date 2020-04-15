В Украине почти 2 тыс. миллионеров

15.04.2020, 2:55, Новости дня

В Украине почти 2 тыс. граждан задекларировали доходы более 1 млн грн. Об этом в Facebook 14 апреля сообщила Государственная налоговая служба.

“Доходы более 1 млн грн задекларировали почти 1,8 тыс. граждан. Активнее всего доходы более 1 млн декларировали жители Киева (702 человека), Харьковской (143), Днепропетровской (129) и Киевской (103) областей”, – говорится в сообщении.

По данным ГНС, эти граждане должны заплатить в бюджет более 234 млн грн налогов. “Самая большая сумма для уплаты в бюджет в размере 24,9 млн грн (21,4 млн грн налога на доходы физлиц и 3,5 млн грн военного сбора) определена жителю Львовской области за получение иностранных доходов”, – сообщили в налоговой.

💥Доходи понад 1 млн грн задекларували майже 1,8 тис. громадянНайактивніше доходи понад 1 млн грн декларували… Posted by Державна податкова служба України on Teisipäev, 14. aprill 2020

Кампания по декларированию доходов граждан за 2019 год проходит с 1 января до 1 мая.