 

Ресторанный бизнес в Испании на грани краха из-за COVID-19

15.04.2020, 2:54, Новости дня

Бывший премьер Испании Мариано Рахой систематически нарушает карантин и занимается спортом на улице. Кадры с гуляющим политиком опубликовали местные телеканалы. В МВД страны заявили, что проведут расследование. В Испании с 14 марта действует жесткие ограничения на передвижение граждан. За нарушение режима самоизоляции штрафы от 100 до 600 евро. Впрочем, некоторые ограничения по работе компаний сняли накануне.

Самое сердце Барселоны. Площадь у городской мэрии. Здесь бары и рестораны на любой вкус. Были. Вот уже месяц как все они закрыты. Владельцы этого, некогда популярного английского паба, добавили надпись "оставайся дома".

Такая ситуация не только в Барселоне, Валенсии, но и во всех других приморских городах. Пабло Гонсало проверяет сохранность имущества. Его ресторан не закрывался ни разу за последние полвека. Но в 2020 он был вынужден приостановить работу и отпустить работников кухни и официантов по домам. Когда вновь откроется бар — даты даже нет в планах.

"Город совершенно пустой, продажи равны нулю. А вот ряд расходов, среди них аренда, хранение продуктов, не уменьшились. А еще нам пришлось даже увеличить расходы на сервисы безопасности, чтобы не допустить грабежей", — говорит управляющий баром Пабло Гонсало.

За счет доходов от ресторанов и баров здесь жила значительная часть населения. Теперь сотрудники в лучшем случае во временном отпуске, в худшем — уже без работы. Многие бары работали при отелях. Бизнес тесно взаимосвязан. Нет туристов — нет гостей в ресторанах .

Не большинство, а все отели Испании уже закрыты, лишь некоторые переоборудованы под госпитали. Один из них решил защитить главный вход, чтобы на всякий случай никто не проник.

Затраты на камеры наблюдения, удаленную охрану – это лишь неполный список, с чем теперь приходится сталкиваться владельцам ресторанного бизнеса. А еще активно обсуждают будущее отрасли после карантина. Как долго придется жить в новых коронавирусных условиях?

"Новые ограничения, которые могут ввести, точно еще не знаем, но о них уже говорят в профессиональном сообществе — ограничения на вместимость ресторана и введение безопасной дистанции между столами. Когда вернемся к нормальной ситуации? Мое мнение, нескоро. У людей еще останется страх", — говорит владелец ресторана Рамон Бофаруль.

В списке разрешенных видов деятельности, если карантин снимут в мае, ресторанный сектор один из последних. И долго без посетителей он не выдержит. Запасы и лимиты многих заведений уже на исходе.



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