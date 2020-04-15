США приостановили финансирование Всемирной организации здравоохранения

15.04.2020, 2:54, Новости дня

Соединенные Штаты приостановили взносы во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщил президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме.

По его мнению, организация в данном случае не справилась со своими функциями. Кроме того, он предупредил, что США будут искать альтернативные способы для работы с другими странами по вопросам здравоохранения.

"Сегодня я поручил администрации приостановить взносы в ВОЗ до проведения оценки роли организации в плохом управлении и сокрытии данных о распространении коронавируса, — сказал он.

По его словам, ВОЗ поначалу не принимала во внимание доклады о возможности передачи коронавируса от человека к человеку, а в результате было потеряно время и ситуация с распространением вируса резко ухудшилась.

Также один из главных проступков ВОЗ заключался в том, что она противодействовала решению США закрыть границу с КНР, сообщает "Интерфакс".

В американской авторитетной газете ранее опубликовали статью, в которых говорят о том, что якобы именно РФ виновата в огромном количестве смертей от инфекции на территории США и вообще в кризисе американского здравоохранения. О свежих антироссийских тенденциях высказался глава МИД РФ Сергей Лавров. В частности, он иронично сравнил русофобию с безусловными рефлексами, некогда открытыми физиологом Павловым.

Еще неделю назад американский президент Дональд Трамп критиковал меры ВОЗ и грозился приостановить взносы.

"Я недоволен Всемирной организацией здравоохранения так же, как и ВТО. Нашу страну все обворовывают столько лет! Эти организации я называю близнецами. Они смотрят на нашу страну многие годы. Мы сделаем доклад по этому поводу, – сообщил Трамп. – Я выйду из этих организаций, если они не будут обращаться с нами честно".

Звучит критика в адрес организации и в сенате США. Там начали расследование причин возникновения коронавируса. Проверят в том числе и действия ВОЗ – мол, сделали недостаточно.

По словам Трампа, распространение COVID-19 в США замедляется и страна скоро может открыться. Однако Штаты по-прежнему сильно опережают другие государства по уровню заболеваемости. Сейчас в США зарегистрировано 602 тысяч инфицированных.