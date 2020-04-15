В Белоруссию доставили новую партию помощи для борьбы с коронавирусом
15.04.2020, 2:54, Новости дня
В Белоруссию при участии российского посольства доставили новую партию гуманитарной помощи из РФ для борьбы с коронавирусом.
Накануне в Гродненскую область прибыл груз, поставку которого организовала государственная корпорация "Росатом". Ее сотрудники сейчас вместе с белорусскими коллегами строят там атомную электростанцию.
Помощь передали областным властям; ее направят в Гродненскую инфекционную больницу, а также распределят по другим клиникам области и соседних регионов.
В начале апреля в Минск из России были доставлены около 10 тысяч тест-систем на выявление COVID-19, сообщает телеканал "Россия 24".
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