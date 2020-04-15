 

Список возможных лекарств от COVID-19 расширили

15.04.2020, 2:30, Разное

До этого момента во временных методических рекомендациях Минздрава РФ только три препарата — умифеновир, ремдесивир, фавипиравир —  проходили клинические испытания у пациентов с короновирусом. Сейчас к ним прибавились хлорохин, гидроксихлорохин и тоцилизумаб.

В настоящее время у врачей нет достаточного количества данных, чтобы говорить однозначной эффективности препаратов. Поэтому их применение допустимо только по решению врачебной комиссии, в случае когда потенциальная польза для пациента превысит риск от их применения. 



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