 

Законодатели от Нью-Йорка просят оказать федеральную помощь для погребения умерших от COVID-19

15.04.2020, 2:25, Новости дня

Чарльз Шумер, сенатор от штата Нью-Йорк, и конгрессвумен Александрия Окасио-Кортес, представляющая Нью-Йорк в Палате представителей, во вторник призвали федеральное правительство обеспечить финансирование похорон и оказать помощь в погребении жертв пандемии COVID-19, проживающим в штате Нью-Йорк.

Законодатели заявили об этом на пресс-конференции в Квинсе, одном из районов Нью-Йорка, который входит в избирательный округ Окасио-Кортес. По мнению Шумера и Окасио-Кортес, средства должны быть выделены из программы по оказанию помощи в случае стихийных бедствий, реализуемой Федеральным агентством по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA). Помощь необходима людям с низкими доходами и представителям этнических меньшинств, которые зачастую не могут позволить себе похоронить близких, умерших во время пандемии COVID-19.

Избирательный округ Окасио-Кортес – нью-йоркские районы Квинс и Бронкс, где проживают этнические меньшинства, – особенно сильно пострадали от COVID-19.

Шумер отметил, что FEMA помогло людям в оплате похорон после урагана «Сэнди», обрушившегося на Нью-Йорк в 2012 году.

Президент Дональд Трамп подписал Декларацию о крупном стихийном бедствии еще 20 марта, однако специальная помощь в части финансирования проведения похорон пока не выделяется – решение об этом должно принять руководство FEMA.

  • Служба новостей «Голоса Америки»

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