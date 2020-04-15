Трамп объявил о временном прекращении финансирования ВОЗ

15.04.2020, 2:25, Новости дня

Президент Дональд Трамп объявил во вторник о том, что США временно прекращают финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Глава государства сказал об этом во время ежедневного брифинга рабочей группы Белого дома по коронавирусу.

Финансирование ВОЗ временно прекращается на период проведения расследования, которое, по словам Трампа, будет посвящено «роли ВОЗ в серьезной некомпетентности руководства и сокрытии распространения коронавируса».

Президент напомнил, что в конце января руководство ВОЗ выступило против решения США об ограничениях полетов в Китай на ранних этапах вспышки коронавируса.

«Другие страны и регионы, которые, следуя рекомендациям ВОЗ, держали свои границы с Китаем открытыми, ускорили пандемию во всем мире», – заявил Трамп, добавив, что это стало «одной из огромных трагедий» и привело к упущению возможности остановить пандемию в начале ее развития.

Президент заявил, что ВОЗ «не справилась со своими основными обязанностями и должна нести ответственность» за распространение коронавируса по всему миру.