Мурашко рассказал о разработке вакцины от коронавируса в России

15.04.2020, 2:08, Новости дня

Разработкой вакцины от коронавируса в РФ занимаются семь научных центров, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

«Работы над вакцинами в семи центрах идут, и это единственный метод профилактики, который действительно будет 100% работать. Первые результаты уже есть определенные, мы ожидаем, что в клинику в ближайшее время [они] также зайдут, в клинические исследования», – приводит его слова ТАСС.

По словам Мурашко, пока нельзя со стопроцентной уверенностью говорить, что врачи имеют в распоряжении лекарственный препарат от коронавируса, который можно применять для лечения и профилактики инфекции.

Он отметил, что более чем в половине регионов РФ медицинская служба мобилизована и готова оказывать помощь пациентам с коронавирусом. Однако, по словам министра, есть и такие регионы, где медицинская помощь для пациентов с коронавирусом была развернута не полностью, или же они медленно движутся к достижению цели.

Мурашко подчеркнул, что готовиться к оказанию помощи в условиях вспышки коронавирусной инфекции должны все клиники, в том числе те, которые обычно принимают пациентов по другому профилю.

Также врач должен обращать внимание на анамнез пациента, проверять, с кем он контактировал в последнее время, есть ли в его кругу инфицированные, отметил министр. «Слава Богу, у нас еще сохранился тот костяк организаторов здравоохранения, которые прошли эту школу от начала до конца, и они четко понимают, как действуют. Конечно, мы опираемся на людей знающих, опытных и на те нормативные документы, которые сегодня прописаны», – заключил он.

Ранее генеральный директор государственного научного Центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов сообщил, что первый этап клинических исследований вакцины от коронавируса будет проведен на 60 добровольцах.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.