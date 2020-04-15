 

Компания FAW готовит российскую премьеру нового T77

15.04.2020, 2:01, Новости дня

Китайская компания FAW официально объявила о намерении выпустить на российский рынок обновленный кроссовер FAW T77.

Сообщается, что поступление к местным дилерам в РФ может состояться уже к концу нынешнего года. Вместе с тем технические параметры модели пока удерживаются в тайне. Эксперты связывают отсутствие подробности о кроссовере с тем, что в настоящее время еще есть в продаже актуальные модели, которые необходимо реализовать.

Вместе с тем китайская компания FAW уже активно осуществляет дистанционные продажи автомобилей в условия пандемии коронавируса. В дальнейшем будут частично рассекречены подробности о новой модели.



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