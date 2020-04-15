Раскрыты характеристики минивэна Volkswagen Viloran

15.04.2020, 2:01, Новости дня

Немецкий автомобильный гигант Volkswagen намерен в ближайшее время начать продажи в Китае нового минивэна Volkswagen Viloran.

В частности, в ближайшие несколько недель состоится старт приема предварительных заказов на автомобиль. Также пользователи уже могут ознакомиться с некоторыми характеристиками новой модели Volkswagen Viloran. Производитель применил здесь платформу Volkswagen Viloran, которая зарекомендовала себя во флагманской модели Touareg. Автомобиль получил стильную решетку радиатора, улучшенные задние фонари, а также светодиодную оптику нового формата.

Под капотом новинки использовали 2-литровый бензиновый двигатель, мощность которого достигает 186 л.с. Кроме того, новый кроссовер имеет 8-ступенчатую автоматическую трансмиссию. Эксперты прогнозируют появление гибридного исполнения минивэна Viloran.