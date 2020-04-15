Компания BMW выпустит мощный кроссовер BMW X8 M

15.04.2020, 2:00, Новости дня

Сегодня появились слухи о том, что новая модель BMW X8 в дальнейшем сможет получить улучшенную версию М.

Вместе с тем первые предпосылки к тому озвучили еще несколько лет назад. В настоящее время производитель умалчивает подробности о новинке, однако известно, что автомобиль проходим под кодовым обозначением G09. Что касается топовой модификации, то под капотом могут применить 4,4-литровый бензиновый агрегат, который выдает около 600 л.с. мощности.

В свою очередь, говорить о продвинутой модификации станет возможным лишь спустя год после появления базовой версии кроссовера. Предполагается, что топовый кроссовер BMW X8 появится уже к 2023 году, однако эти сроки могут быть скорректированы.