 

Euronews – индустрия моды встала на борьбу с коронавирусом

15.04.2020, 1:50, Новости дня

Индустрия, которая почти всегда ассоциировалась с гламуром, развлечением и легкомыслием, оказалась серьёзнее и мужественнее образа, сложившегося в общественном сознании. Как передаёт Euronews, одними из первых борьбу с коронавирусом начали компании, которые выпускают парфюмерию, косметику и средства гигиены. Не остались в стороне и модельеры, дизайнеры и костюмеры, которые перепрофилировались и начали шить индивидуальные средства защиты для медиков.

Одними из первых производство на военные рельсы битвы с COVID-19 перевели те, кто выпускает парфюмерию, косметику и средства гигиены. Они в считанные дни наладили создание дезинфицирующих средств, в которых так нуждались лечебные учреждения.

Практически одновременно в борьбу с пандемией включились те, кто работал в мире моды и дизайна, а также художники по костюмам. Они сумели перепрофилировать свои компании и начали шить индивидуальные средства защиты для медиков: маски, халаты и головные уборы.

Значение этой инициативы невозможно переоценить.

ХАВЬЕР ТОЛЕДО, управляющий директор Peris Costumes: Первым делом мы провели инвентаризацию того, что у нас хранилось на складах, мы отобрали, что могло быть использовано в качестве защитной одежды. После чего наши ателье начали выпуск медицинских масок.

Имя Хавьера Толедо хорошо известно тем, кто занимается производством сериалов, его компания помогала в создании таких известных шоу, как «Корона» и «Молодой папа». Но не только.

Его Peris Costumes работала и над сериалом НВО «Чернобыль». Все те костюмы, в которые одеты актёры, игравшие ликвидаторов, были изготовлены из защитных тканей и могли использоваться теми, кто трудится в стационарах, как говорится, прямо с колёс.

ХАВЬЕР ТОЛЕДО: Мы специально закупали тогда аутентичные материалы, в частности, прочный, но легкий пластик. И нам очень повезло, поскольку сшитую из него одежду можно было сразу пустить в дело. Мы всё передали. Мы отдали и маски, и обувь, всё, что у нас было, всё это получили стационары для врачей и медсестёр.

Та же солидарность и то же желание прийти на помощь наблюдались и на севере европейского континента.

В Стокгольме сотрудники костюмерного цеха городского театра решили шить защитные фартуки для врачей, выхаживающих пациентов с COVID-19.

НЭНСИ АНДРЕАССОН ПЕТЕРС, начальник костюмерного цеха Городского театра Стокгольма: Мы взяли фартук, который обычно носили нянечки в домах престарелых, сделали выкройку, нашли ткань и пошили примерно 10 тысяч штук.

Индустрия, которая почти всегда ассоциировалась с гламуром, развлечением и легкомыслием, оказалась серьёзнее, точнее и мужественнее образа, сложившегося в общественном сознании. Эти люди пришли на помощь сразу же, поддержав тех, кто нуждался в защитных средствах, не словами, а делами.

Дата выхода в эфир 14 апреля 2020 года. 



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