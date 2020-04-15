Independent – в ООН бьют тревогу из-за нашествия саранчи в Восточной Африке

15.04.2020, 1:50, Новости дня

Странам Восточной Африки грозит голод из-за самого масштабного за последние 70 лет нашествия саранчи, пишет The Independent. При этом карантин, введённый в связи с распространением коронавируса, а также перебои в международных поставках затрудняют борьбу с вредителями.



Reuters

Нашествие саранчи в 20 раз масштабнее нашествия, которое всего два месяца назад было признано крупнейшим за последние 70 лет, угрожает опустошить районы Восточной Африки, передаёт The Independent.

Как отмечает издание, резкое увеличение численности насекомых специалисты связывают с небывало обильным сезоном дождей в местах их размножения в Сомали.

В январе масштабное нашествие уничтожило урожай и сельскохозяйственные угодья на большей части территории Кении, Сомали и Эфиопии. При этом вторая волна происходит на фоне распространения коронавируса, который затрудняет борьбу с вредителем.

Выходя на совместную борьбу с саранчой, люди рискуют заразиться. Кроме того, коронавирус не позволяет импортировать достаточное количество пестицидов, которые являются единственным действенным средством для уничтожения насекомых, в связи с перебоями в международных грузоперевозках.

«Я думаю, что, к сожалению, из-за других событий, происходящих во всём мире, люди забывают о проблеме с саранчой. Но это очень, очень реальная проблема», — заявил фермер из Кении Джордж Доддс.

«Как только они появляются в вашем саду, они уничтожают всё. Некоторые даже скажут вам, что нашествие саранчи более разрушительно, чем коронавирус. Есть даже те, кто не верит, что вирус до нас доберётся», — рассказал фермер из Уганды Йовери Абокет.

Голод в результате потери урожая грозит множеству стран Восточной Африки, включая Эфиопию, Сомали, Кению, Конго, Джибути, Эритрею, Танзанию, Южный Судан и Уганду.

«Ситуация в Восточной Африке остаётся крайне тревожной, так как в Кении, южной Эфиопии и Сомали формируется всё больше новых стай», — отметили в Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.

Более того, в организации предупреждают, что в связи с благоприятными условиями размножения до мая «беспрецедентная угроза» может повториться в конце июня и июле, то есть во время сезона сбора урожая.

При этом продолжение дождей будет способствовать дальнейшему росту численности саранчи, в связи с этим в ООН настаивают на необходимости принять незамедлительные меры и оказать региону помощь в размере $153 млн.