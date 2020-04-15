 

Трамп прекратил финансирование ВОЗ

15.04.2020, 1:48, Новости дня

Соединенные Штаты приостановили взносы во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), сообщил президент США Дональд Трамп. Американский лидер также обвинил ВОЗ в том, что новым коронавирусом в мире заразились в 20 раз больше человек, чем могли бы.

«Сегодня я поручил администрации приостановить взносы в ВОЗ до проведения оценки роли организации в плохом управлении и сокрытии [данных] о распространении коронавируса», – приводит его слова ТАСС.

Трамп заявил, что американские налогоплательщики вносили 400-500 млн долларов в год в бюджет ВОЗ, а Китай – 40 млн долларов.

Американский лидер добавил, что Вашингтон добивается реформирования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и намерен обсудить с другими странами, как использовать американские средства, предоставлявшиеся этой организации.

Трамп также заявил, что одним из наиболее опасных решений ВОЗ «было ее катастрофическое решение противиться введению ограничений на въезд из Китая и других стран». «Из-за того, что ВОЗ полагалась на раскрываемую Китаем информацию, количество случаев заболевания в мире, вероятно, увеличилось в 20 раз, может, и намного больше», – убежден глава Белого дома.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус ранее выражал надежду, что США продолжат платить взносы в бюджет ВОЗ.



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