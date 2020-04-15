ЛГБТ-организация подала в суд на патриарха Филарета, который называл причиной COVID-19 однополые браки

15.04.2020, 1:42, Новости дня

Общественная организация “Инсайт”, занимающаяся защитой прав ЛГБТК, 13 апреля подала в суд на почетного патриарха Православной церкви Украины Филарета. Об этом сообщается на странице “Инсайт” в Facebook.

19 марта в интервью “4 каналу” патриарх заявил, что причиной эпидемии коронавирусной инфекции являются однополые браки.

“Мы об этом не забыли и все это время, как и обещали, готовились к будущему судебному процессу”, – заявили в “Инсайт”.

Иск направлен в Шевченковский районный суд Киева.

“Требования у нас очень простые – признать распространенную информацию недостоверной и дискриминационной и опровергнуть ее. Моральный вред нами не заявлялся, потому что для нас, как и для многих представителей ЛГБТК-сообщества, это не вопрос денег – это вопрос чести и достоинства”, – сказано в сообщении.

Ще пам’ятаєте, як Філарет «знайшов» винних у пандемії короновірусу, і що ми анонсували судовий процес? Тоді ще юридичний… Posted by Insight LGBTQ NGO on Esmaspäev, 13. aprill 2020

Вспышка болезни COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2, началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.