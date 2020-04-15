 

Саудовская Аравия не отказалась от желания наказать Путина, ФСБ завербовала генерал-майора СБУ на пьянках-тренировках. Главное из Telegram-каналов

15.04.2020, 1:42, Новости дня

Редакция обращает внимание читателей, что многие популярные Telegram-каналы анонимны, а публикуемую в них информацию трудно верифицировать.

Конфликт Путина с саудитами не исчерпан

Российский Telegram-канал “Кремлевский мамковед” считает, что заключение сделки между странами ОПЕК+ не уладило конфликт между Саудовской Аравией и Россией.

“Ценовая война по нефти будет продолжена, и положение России в этой войне крайне сложное. Желание саудитов наказать Россию по-прежнему актуально. Спровоцированный [президентом РФ Владимиром] Путиным личный конфликт с наследным принцем не исчерпан и будет оказывать влияние на стоимость Urals и объёмы ее поставок на европейский рынок”, – пишет паблик.

ФСБ завербовала генерал-майора СБУ на совместных пьянках или тренировках 

Журналист Петр Шуклинов, который ведет посвященный спецслужбам Telegram-канал “Катимся!”, сообщил детали о задержании генерал-майора Службы безопасности Украины Валерия Шайтанова, которого подозревают в государственной измене и планировании терактов. 

“Велась длительная разработка и наблюдение. Даже в странах ЕС, куда выезжал Шайтанов. Встречи [с кураторами из ФСБ] зафиксированы во Франции, Германии и Хорватии. В записанных разговорах Шайтанов рассказывал куратору о “перевороте в 2014 году”и “майданутых”. [Полковник ФСБ РФ Игорь] Егоров завербовал Шайтанова, как считает СБУ, до 2014 года, во время мероприятий межведомственного взаимодействия  ФСБ и СБУ (пьянки, тренировки)”, – написал Шуклинов.

Украина и МВФ

“Резидент” утверждает, что власти Украины “начали новый трек переговоров с Международным валютным фондом”. Без указания источника анонимный паблик пишет, что Украина “хочет договориться о сроках и размере траншей новой кредитной линии”.

“[Президента Украины] Владимира Зеленского убеждают, что, выполнив все требования МВФ, Украина может получить новые, а выделение финансирования будут максимально растягивать по времени, что не даст эффекта для экономики”, – утверждает “Резидент”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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