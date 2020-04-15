Кабмин потратит около 145 млн грн на ликвидацию пожара в Чернобыльской зоне

15.04.2020, 1:42, Новости дня

В общей сложности ликвидация последствий пожаров в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС обойдется правительству почти в 145 млн грн, написал 14 апреля в Telegram премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Кабинет Министров планирует выделить из резервного фонда 100 млн грн для Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, 34,8 млн грн – Государственному агентству по управлению зоной отчуждения, 10,1 млн грн – Государственному агентству лесных ресурсов.

“Дополнительные расходы – это цена безразличия лиц, которые не только уничтожают окружающую среду, но и подвергают опасности своих сограждан”, – отметил Шмыгаль.

Он напомнил, что Верховная Рада 13 апреля в 18 раз повысила штрафы за сжигание сухой травы.

Пожар в Чернобыльской зоне отчуждения начался 4 апреля в районе села Владимировка. В ГСЧС сообщили, что загорелся лес, но не уточнили, что стало причиной возгорания.

По данным и.о. главы Государственной экологической инспекции Егора Фирсова, пожар вспыхнул из-за поджога травы.

Полиция Киевской области начала два уголовных производства по факту пожаров в зоне отчуждения. Одного подозреваемого в поджоге правоохранители задержали 6 апреля. Это 27-летний житель села Раговка, он рассказал полицейским, что поджег мусор и траву в трех местах ради забавы, но не смог потушить огонь самостоятельно. Ему объявили о подозрении. Еще один мужчина, вероятно, причастный к возгоранию, был задержан 13 апреля.

В ГСЧС 14 апреля сообщили, что открытого огня в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС больше нет, продолжается тление лесной подстилки.