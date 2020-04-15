НХЛ. В “Оттаве” от коронавируса выздоровели все игроки и сотрудник клуба

15.04.2020, 1:40, Новости дня

Все хоккеисты клуба Национальной хоккейной лиги "Оттава Сенаторз" выздоровели после коронавируса. Всего в клубе было заражено пять игроков и один сотрудник клуба.

Информацию о выздоровлении подтвердил генеральный менеджер "сенаторов" Пьер Дорион. Он отметил, что "здоровье и безопасность его персонала были его самой большой заботой с начала пандемии коронавируса и теперь все в порядке".

В составе "Оттавы" выступают два россиянина: Никита Зайцев и Артем Анисимов. Ранее появлялась информация, что одним из зараженных является как раз Зайцев, однако вскоре эта информация была опровергнута отцом российского хоккеиста.