В списках погибших от COVID-19 все больше ученых и врачей

15.04.2020, 1:40, Новости дня

Пандемия коронавируса, к сожалению, пока каждый день увеличивает число своих жертв. Накануне стало известно — в больнице в Коммунарке скончался российский физик-ядерщик, участник крупных международных экспериментов на Большом адронном коллайдере. Даниле Тлисову не было и сорока лет.

Почти на каждом фото он улыбается, будь то отдых на теннисном корте или работа в защитной амуниции в отсеках большого адронного коллайдера. Данила Тлисов – ученый-физик, кандидат наук, энергичный, амбициозный, талантливый, и такой молодой. Всего 36 лет. Его не стало 14 апреля. Пневмония. Коронавирус.

"Мы с ним начали заниматься анализом данных на детекторе CMS Большого адронного коллайдера и нам удалось, в частности благодаря его усилиям, благодаря его энергии добиться там результата и опубликовать эти результаты. Его энергия, его организаторские способности запомнились, ну и в общем в анализе данных, он тоже достаточно хорошо ориентировался, в анализе физических данных", — говорит старший научный сотрудник ИЯИ РАН Михаил Кирсанов.

Выпускник МГУ, в Институт ядерных исследований Российской академии наук он пришел более 10 лет назад, входил в группу по работе с большим адронным коллайдером в Европейской организации по ядерным исследованиям. Как говорят сами физики — попробовать себя в этих экспериментах может каждый, но успеха добьются единицы. Тлисов как раз входил в это число, проводя исследования CMS, одного из основных универсальных детекторов элементарных частиц БАК.

В 2016 году, то есть всего в 32 года, он стал лауреатом премии эксперимента CMS. При работе коллайдер выделяет большие дозы радиации, что приводит к быстрому выходу из строя различных его элементов, в том числе электроники, а значит делает невозможным продолжение эксперимента. Работу приходилось прерывать. Исследования Тлисова касались как раз этой области и помогли модернизировать электронику, повысив ее радиационную стойкость.

"Тлисов входил в число коллаборантов, в число участников этого эксперимента в составе группы Института ядерных исследований. И вот он занимался, в частности, исследованиями электроники. И электроника улучшалась, как и многие детекторы. Вот эти исследования оказались очень важны, для того чтобы успешно функционировал, стабильно, успешно функционировал эксперимент и детектор на протяжении длительного времени. И это очень важно для будущего", — говорит доктор физико-математических наук, профессор, заведующий Отделом физики высоких энергий Института ядерных исследований РАН Юрий Куденко.

Регулярные командировки в CERN, находящийся на границе Франции и Швейцарии. Последний раз он был там в марте, проработав почти 3 недели. Возвращение в Москву стало незапланированным, коллайдер был остановлен и закрыт из-за угрозы пандемии. Всех неабсолютно необходимых сотрудников отправили домой. В ночь на 22 марта, Данила вернулся в Россию, и сразу ушел на четырнадцатидневный карантин, вскоре почувствовал себя плохо.

"Вернулся он 21-го ночью, на 22-ое, почувствовал себя плохо. Примерно через 10 дней, где-то 1 апреля, температура поднялась, первый тест, который здесь сделали, не выявил вируса", — говорит Куденко.

Поставить диагноз удалось лишь несколько дней спустя. С тяжелой формой пневмонии Данила был доставлен в больницу в Коммунарке. За его жизнь боролись все эти дни. Увы, болезнь оказалась сильней.

Ровно неделю назад, 7 апреля, в этом же госпитале, не удалось спасти еще одного ученого, больного коронавирусом, тоже физика, создателя одного из первых в мире лазерных проекционных микроскопов 72-летнего Мишика Казаряна — сотрудника физического института РАН. А в конце марта осложнения COVID-19 унесли жизнь его супруги, врача-эпидемиолога Арпик Асратян.

Коронавирус забирает тысячи жизней ежедневно, и все больше в списках погибших — фамилии медиков и ученых. Те, кто стоит в авангарде борьбы, те, от чьих успехов, зависит не просто будущее, но и само существование человека.

"В сложные моменты и периоды своей жизни человечество начинает все больше обращать внимание на ученых, поскольку помимо призывов, лозунгов, заявлений, есть люди благодаря которым человечество развивается, благодаря которым оно сохраняется и среди них, это ученые, при чем самых разных областей. Люди работают не покладая рук, и в эти периоды жизни мы начинаем все больше ценить науку, потому что без науки, развитие общества и его существование под угрозой", — говорит вице-президент РАН Юрий Балега.

Пока одним сферам науки коронавирус нанес колоссальный вред, не только унеся жизни выдающихся ученых, но и сделав невозможным продолжение ведущихся исследований, другим наоборот, не оставил шансы на отдых. Медицинские и биологические лаборатории Российской Академии Наук сейчас работают круглосуточно. Без права на перерыв и сон, разрабатывая вакцину от врага, который уже слишком близко подобрался к человечеству.