Десятки российских школьников застряли в США

15.04.2020, 1:40, Новости дня

В МИД РФ заявили, что в США в сложном положении оказались десятки российских школьников. Прошлой осенью они приехали туда на учебу по специальным программам. Однако программы закрылись из-за пандемии коронавируса, и американцы не хотят нести ответственность. Более того, они отказываются предоставлять полную информацию.

Российские школьники, которые отправились за знаниями в учебные заведения США, стали заложниками пандемии. Несколько десятков человек в буквальном смысле оказались на улице.

"Они выехали прошлой осенью, то есть в 2019 году. Теперь, учитывая ситуацию в Штатах, программы закрываются, а принимающая сторона отказывается нести какую-либо ответственность за детей. Помимо этой программы, в посольство РФ поступают прямые обращения о репатриации от несовершеннолетних российских граждан, которые участвуют в других американских учебных и ознакомительных программах. Принимающие их организации и семьи просто указали им на дверь, сказав: уезжайте сами домой. И это речь идет о несовершеннолетних детях. МИД России, разумеется, делает все возможное, чтобы найти детей, собрать их и вернуть в Россию", — заявил официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В МИД объясняют: ситуация осложняется тем, что отъезд школьников на учебу с дипломатами никто не согласовывал. И пока нет никаких данных, откуда и куда именно уезжали дети. Все происходило, по сути, в тайне от российских властей.

О том, что все образовательные программы обмена приостанавливаются из-за эпидемии, в Госдепе сообщили еще месяц назад. Теперь обещают помочь детям.

"Мы понимаем, что некоторые из этих школьников выразили желание вернуться в Россию. Этот вопрос решается напрямую через спонсоров. Хотя Государственный департамент не финансирует эти программы и не выдает гранты участникам этих программ, равно как и не спонсирует поездки и не снабжает участников грантами, а также не покрывает дорожные затраты и не предоставляет какую-либо другую финпомощь от правительства США, мы будем продолжать предлагать поддержку и помощь", — заявил Ребекка Росс, пресс-атташе посольства США в России.

Однако у российских дипломатов другие данные. По программе Secondary School Student Program, которую курирует именно Госдеп, на учебу в Штаты прибыли 74 старшеклассника из России. Хотя ранее от такого сотрудничества наша страна уже отказалась. В 2014 году пришлось свернуть популярную бесплатную программу обмена FLEX — как раз из-за неспособности организаторов гарантировать возвращение детей домой. Обратный билет был основным условием отъезда на учебу, но принимающая сторона не смогла его выполнить; одному из школьников удалось остаться за океаном.