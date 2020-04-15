Ряд штатов координирует планы по частичному и поэтапному открытию предприятий
15.04.2020, 1:12, Новости дня
По данным университета Джонса Хопкинса, в США зарегистрировано свыше 580 тысяч подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Американцы выстраиваются в очереди перед продовольственными банками, где могут получить бесплатные продукты – по официальным данным свыше 6,5 миллионов американцев подали документы на получение пособия по безработице. На этом фоне десять американских штатов, отвечающие за 38% американской экономики, работают над тем, чтобы смягчить карантинные меры и открыть ряд предприятий на своей территории.
Самое большое количество случаев коронавируса зарегистрировано в Нью-Йорке – свыше 196000 случаев, Нью-Джерси почти 65 тысяч, Массачусетсе – свыше 26 тысяч, Мичигане, Калифорнии, Пенсильвании, Иллинойсе, Флориде, Луизиане и Техасе.
Чтобы обуздать распространение коронавируса, многие штаты запретили собираться группами и применили это к религиозным собраниям.
Этот шаг натолкнулся на противодействие со стороны некоторых религиозных лидеров. В иске, поданном в понедельник в Окружной суд США в Калифорнии, утверждается, что должностные лица злоупотребили своими полномочиями и использовали пандемию, чтобы лишить калифорнийцев «основных прав, защищаемых конституциями США и Калифорнии, включая свободу религии, слова и собраний».
Иск был подан юридической группой «Диллон» (Dhillon) – которую возглавляет официальный представитель Республиканской партии Хармит Диллон – от имени четырех истцов, трое из которых являются пасторами, а один – членом церкви. В числе ответчиков – губернатор штата Гэвин Ньюсом, а также генеральный прокурор Ксавьер Бесерра и ряд должностных лиц округа Риверсайд и Сан-Бернардино, в том числе шерифы и работники здравоохранения.
В то же время евангелистский пастор в штате Вирджинии умер от COVID-19 всего через несколько недель после того, как с радостью рассказывал о том, что его церковь продолжает посещать большое количество прихожан, и поклялся продолжать проповедовать, «если только (он не окажется) в тюрьме или в больнице».
Из-за карантинных мер по всей стране миллионы американцев потеряли работу. Некоммерческие организации, занимающиеся бесплатной продуктовой помощью, все чаще сталкиваются с нехваткой ресурсов из-за увеличения количества нуждающихся.
При этом поставщики продовольствия по всей стране стремятся преодолеть кризис, связанный с увеличением количества случаев заражения на продуктовых фабриках. Один самых крупных поставщиков свинины компания «Смитфилд» предупредила, что закрывает одну из фабрик в Южной Дакоте – у 300 ее сотрудников был обнаружен коронавирус.
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Ряд штатов координируют планы по частичному и поэтапному открытию предприятий
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Другая компания – производитель курятины Purdue – заявила, что не закрывает свои фабрики и постарается наполнить рынок продуктами.
«Мы переоборудовали те заводы, которые были ориентированы на рестораны, для производства продуктов для супермаркетов», – заявил исполнительный директор фирмы Джим Пердью.
Десять штатов США, отвечающих за 38% американской экономики, координируют планы по частичному и поэтапному открытию предприятий, закрытых из-за коронавируса. Так, в понедельник три штата на западном побережье США и семь штатов на восточном побережье заявили, что они разработают согласованные региональные планы.
«Клапан экономической деятельности необходимо открывать очень медленно. Все больше так называемых ключевых работников, будет возвращаться к деятельности. Но делать это необходимо осторожно, медленно и с умом», – заявил губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо
Калифорния обсуждает свой план с Орегоном и Вашингтоном.
На северо-востоке страны свою деятельность для постепенного открытия своей экономики будут координировать штаты Нью-Йорк, Нью-Джерси, Коннектикут, Делавэр, Пенсильвания, Род-Айленд и Массачусетс. По словам губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, каждый штат в конечном итоге будет принимать собственное решение на основе своих конкретных потребностей.
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Александр Яневский
Журналист. Закончил Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко. Работал на канале «1+1» и «5 Канале». На «Голосе Америки» с 2014 года. Был одним из двух корреспондентов «Голоса Америки», освещавших выборы президента России в 2018 из Москвы. Уделяет внимание теме американо-украинских и американо-российских отношений. Активно освещал дело Пола Манафорта и Марии Бутиной.
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