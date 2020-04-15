В московское метро начали пускать по пропускам

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15.04.2020, 1:08, Новости дня

Корреспондент газеты ВЗГЛЯД протестировал пропускную систему в московском метрополитене и рассказал, что позволит ускорить процедуру проверки.

«В метро строго по пропускам. Если нет – не пускают. Полицейский вводил в перчатках руками вводил в свой смартфон код. Для упрощения лучше иметь при себе QR-код для ускорения процедуры проверки», – информирует корреспондент газеты ВЗГЛЯД.

Напомним, со среды в столичном регионе вводится система цифровых пропусков для передвижения на личном и общественном транспорте. Такие меры приняты в целях контроля соблюдения режима самоизоляции.

Оформление пропусков для жителей Москвы ведется через официальный сайт столичного правительства mos.ru. Кроме того, оформить пропуск можно также через СМС на номер 7377 или через оператора по телефону 8-495-777-77-77. В этих случаях 12-значный код или придет в ответном СМС, или будет продиктован.

Все пропуска выдаются бесплатно. Мэрия призывала не вестись на уловки мошенников, предлагающих их оформление или приобретение за деньги.

Кроме того, с 14 апреля московский метрополитен временно закрыл отдельные входы и выходы на 20 станциях с минимальной нагрузкой.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как пропускная система позволяет российским городам бороться с COVID-19.



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