Мнение: Познакомьтесь с российскими троллями, которые вмешиваются в ваши выборы

15.04.2020, 1:06, Разное

Российские тролли в представлении журнала "НьюЙоркер".



По утрам я рыбачу с острогой на сибирских болотах

А после обеда я сторожу высокопоставленных функционеров-демократов, ищу непристойные фото ихних жоп



Помните мем 2016 года где Хиллари Клинтон была изображена как поедающая детей сороконожка? Это был мой. Природа, в натуре, помогает мне творить. Понял?



Быть хорошим троллем это, в том числе, умение задавать не имеющие ответа загадки и вопросы, типа – “Что слепой ворон одевает по вторникам?” или – “Серьёзно? Ты думаешь его могут выбрать?”



Надпись на колодце: “Заколдованный колодец (или источник) конспирологических теорий”

“Никогда не иссякает”



Левой рукой я разрушаю очарование американских государственных институтов, а правой – подрываю веру в них



Раньше моим самым большим наслаждением было ездить в полночь, голой, на жабах и пугать фермеров. А теперь – делать дипфейк Нэнси Пелоси как Дарта Вейдера. Эти волосы и шлем подходят друг к другу на удивление хорошо

https://www.newyorker.com/humor/daily-shouts/meet-the-russian-trolls-meddling-in-your-election – оригинал на английском

http://perevodika.ru/articles/1208618.html – цинк

Стоит отметить, что буквально на днях Генпрокурор США Барр признал, что расследование ФБР о связях Трампа с русскими было безосновательным. Но тематике "Рашагейта" в СМИ это никак не мешает.