Hyundai Tucson получил в РФ новую спецверсию Way

15.04.2020, 0:50, Новости дня

Южнокорейская компания Hyundai анонсировала продажи обновленного кроссовера Tucson в модификации Way.

Вместе с тем поступление в продажу будет происходить несколькими партиями, однако пока объемы поставок не раскрываются. Стоимость усовершенствованного паркетника составляет порядка 1,7 миллиона рублей с передним приводом. Самые требовательные покупатели смогут приобрести автомобиль с полным приводом за 1,8 миллиона рублей.

Новый кроссовер появился в продаже с 2-литровым агрегатом, который выдает 150 л.с. мощности. Кроме того, новинка также появится в версии с 2,4-литровым двигателем, который выдает 184 л.с. мощности. Обновленный кроссовер имеет более качественные материалы отделки, улучшенные опции и функционал.