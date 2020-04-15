 

Hyundai Tucson получил в РФ новую спецверсию Way

15.04.2020, 0:50, Новости дня

Южнокорейская компания Hyundai анонсировала продажи обновленного кроссовера Tucson в модификации Way.

Вместе с тем поступление в продажу будет происходить несколькими партиями, однако пока объемы поставок не раскрываются. Стоимость усовершенствованного паркетника составляет порядка 1,7 миллиона рублей с передним приводом. Самые требовательные покупатели смогут приобрести автомобиль с полным приводом за 1,8 миллиона рублей.

Новый кроссовер появился в продаже с 2-литровым агрегатом, который выдает 150 л.с. мощности. Кроме того, новинка также появится в версии с 2,4-литровым двигателем, который выдает 184 л.с. мощности. Обновленный кроссовер имеет более качественные материалы отделки, улучшенные опции и функционал.



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