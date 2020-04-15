Специалисты выяснили, кому сложнее избавиться от вредных привычек

15.04.2020, 0:50, Новости дня

Психотерапевты обеспокоены тем, что, если ребенок наблюдает, как родители курят, у него может развиться подобная привычка в будущем.

Исследования доказывают, что те люди, которые начали курить в детском или подростковом возрасте, на протяжении всей жизни не могут попрощаться с пагубной привычкой. Многолетние исследования ученых подтвердили тот факт, что чем раньше ребенок начинает курить, тем сложнее избавиться от вредной привычки потом.

Эксперимент показал, что 50% тех людей, которые начали курить в возрасте от 6 до 12 лет, делают это и сейчас. Среди тех, кто познакомился с сигаретой в возрасте 18-19 лет, продолжают курить только 7,8%.