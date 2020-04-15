Эксперты рассказали о развитии пагубных зависимостей у детей

15.04.2020, 0:50, Новости дня

Ученые говорят о том, что современные дети слишком увлечены электронными гаджетами, телевизором и прочими медиа-устройствами.

Специалисты определяют два типа такой зависимости. Первой является зависимость от видео-контента, а другой – от процесса игры. Также эксперты упомянули о том, что у детей часто возникает пагубная привычка заедать стресс. Она может развиваться незаметно, когда ребенок играет или смотрит мультфильмы.

Также многие дети склонны к появлению такой вредной привычки как трудоголизм. Такая зависимость возникает тогда, когда родители с раннего возраста загружают ребенка занятиями и не оставляют свободного времени. В будущем такие дети не смогут строить отношения со сверстниками и будут отказывать себе в отдыхе.