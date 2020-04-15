 

Эксперты рассказали о развитии пагубных зависимостей у детей

15.04.2020, 0:50, Новости дня

Ученые говорят о том, что современные дети слишком увлечены электронными гаджетами, телевизором и прочими медиа-устройствами.

Специалисты определяют два типа такой зависимости. Первой является зависимость от видео-контента, а другой – от процесса игры. Также эксперты упомянули о том, что у детей часто возникает пагубная привычка заедать стресс. Она может развиваться незаметно, когда ребенок играет или смотрит мультфильмы.

Также многие дети склонны к появлению такой вредной привычки как трудоголизм. Такая зависимость возникает тогда, когда родители с раннего возраста загружают ребенка занятиями и не оставляют свободного времени. В будущем такие дети не смогут строить отношения со сверстниками и будут отказывать себе в отдыхе.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.02 / На украинской полярной станции выпал красный снег

12.04 / Минэнерго предрекло сохранение неблагополучной ситуации на рынке нефти до конца года

03.03 / Обвиненный в хищении 4 млрд рублей Абызов решил жениться

07.03 / BMW вывела на тесты 2-Series Active Tourer

08.04 / Ураган пронесся по нескольким областям России

04.04 / Российские дипломаты в США объявили о сборе средств для помощи застрявшим россиянам

19.02 / Джамала высказалась обо всех финалистах нацотбора на “Евровидение 2020”

11.02 / Глава офиса президента Украины подал заявление об отставке

18.02 / Зеленский о бое у Золотого: Это попытка сорвать мирный процесс на Донбассе, который начал продвигаться

26.03 / Новый Oppo Reno Ace 2 может получить 120-герцевый экран

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска