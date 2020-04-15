В Москве и Подмосковье введен запрет на поездки без пропусков

15.04.2020, 0:48, Новости дня

В Московском регионе со среды вводится система цифровых пропусков для передвижения на личном и общественном транспорте. Такие меры приняты в целях контроля соблюдения режима самоизоляции.

На первом этапе пропускная система будет действовать только при поездках – передвигаться пешком по-прежнему можно будет без пропуска. При этом важно соблюдать установленные ограничения и правила, передает ТАСС.

Мэр Москвы Сергей Собянин называл введение пропусков вынужденной мерой, на которую власти пошли, чтобы сохранить жизнь и здоровье москвичей, как можно быстрее преодолеть беду и вернуться к нормальной жизни.

Есть три категории пропусков: рабочие, для посещения больниц и поликлиник и для поездок в личных целях (к примеру, на дачу, в гипермаркет, на вокзал). Первые полагаются тем, чьи профессиональные обязанности не позволяют работать удаленно, а также курьерам. Они действуют до 30 апреля. Вторые выдаются только на день, но в течение одной недели их можно оформлять неограниченное число раз. Третьи действуют в течение одного дня и получить их можно будет не чаще двух раз в неделю.

Оформление пропусков для жителей Москвы ведется через официальный сайт столичного правительства mos.ru. Кроме того, оформить пропуск можно также через СМС на номер 7377 или через оператора по телефону 8-495-777-77-77. В этих случаях 12-значный код или придет в ответном СМС, или будет продиктован.

Все пропуска выдаются бесплатно. Мэрия просит не вестись на уловки мошенников, предлагающих их оформление или приобретение за деньги.

В Подмосковье пропуска оформляются через мобильное приложение «Госуслуги СТОП Коронавирус», а также портал Госуслуг. Короткий номер 0250 временно использоваться для этих целей не будет.

Согласно указу Собянина, поездки без цифрового пропуска в служебных целях имеют право совершать военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, судьи и иные служащие, имеющие удостоверения установленного образца, а также журналисты. Аналогичные правила действуют и в Подмосковье.

Кроме того, цифровые пропуска не требуются детям в возрасте до 14 лет. Но если в машине военного, судьи или журналиста находятся вместе с ним и другие пассажиры, у каждого из них обязательно должен быть пропуск.

Электронный пропуск как в Москве, так и в области представляет собой специальный код, состоящий из цифр и букв. Первые четыре знака спецкода означают дату окончания срока действия пропуска, а остальные 12 знаков позволяют идентифицировать его владельца и цель поездки.

В правоохранительных органах сообщали, что сотрудники полиции смогут проверять пропуска при помощи специального мобильного приложения. Проверка у всех водителей и их пассажиров будет осуществляться на всех въездах в столицу, а также при въезде и выезде из муниципалитетов Подмосковья.

При отсутствии пропуска в отношении нарушителя составят протокол по статье 3.1.18 КоАП Москвы («Нарушение требований нормативных правовых актов Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории города Москвы»), санкции которой предусматривают штраф 4 тыс. рублей, а если нарушитель передвигался на автомобиле – 5 тыс. рублей.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как пропускная система позволяет российским городам бороться с COVID-19.