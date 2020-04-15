Newsweek – первая жертва нефтяной войны — американская корпорация объявила о своём банкротстве

15.04.2020, 0:42, Новости дня

Нефтяная ценовая война нашла свою первую жертву: ей стала американская корпорация Whiting Petroleum, которая подала заявление о своём банкротстве и реорганизации, указав на «серьёзное снижение» цен на энергоносители по милости Саудовской Аравии, РФ и коронавируса, пишет Newsweek. Тем не менее, как отмечает журнал, компания не собирается сидеть сложа руки и стремится продолжать добывать нефть. При этом инвесторы в целом положительно оценивают её шансы на выживание с учётом значительной финансовой подушки.



Reuters

Нефтяная ценовая война уже собрала свой первый урожай: корпорация Whiting Petroleum, которая когда-то была крупнейшим добытчиком газа и нефти в Баккеновской формации в Северной Дакоте, подала заявление о банкротстве по 11-й главе. Таким образом компания стала первым крупным сланцевым производителем, который пошёл на такой шаг в этом году. В качестве причины Whiting Petroleum указала «серьёзное снижение» цен на газ и нефть с подачи Саудовской Аравии и России, устроивших нефтяную войну, а также коронавирус, повлёкший за собой падение спроса, пишет Newsweek.

Тем не менее этот производитель не собирается впадать в анабиоз. Whiting Petroleum заявила, что будет добывать максимально возможные объёмы нефти, в то время как у неё самой есть большие запасы ликвидности в размере $585 миллионов наличных средств. При этом компания заключила соглашение о комплексной реструктуризации с некоторыми держателями векселей.

Если вкратце, отмечает Newsweek, то Whiting Petroleum стремится выиграть время, надеясь на отскок цен на энергоносители, которые вытянут её со дна.

После заявления о банкротстве акции компании прыгнули вверх на 15,1% — что, возможно, говорит о том, что инвесторы в целом верят в возможность отыгрыша позиций. Тем не менее с начала года уровень падения составил ошеломляющие 95%, по сравнению с которыми среднеотраслевой показатель в 46,9% кажется мелкой неприятностью. При этом Whiting Petroleum сообщила, что в реорганизованной компании нынешние держатели акций получат лишь 3% капитала.

Данное банкротство очень симптоматично относительно тех болезненных явлений, которые сложились в отрасли нефтяной логистики. При этом пример Whiting Petroleum — это предостережение сильно просевшему газовому сектору, который, к сожалению, следуя по следам Саудовской Аравии, РФ и нефтяной промышленности, упорно отказывается сокращать объёмы добычи.

Во вторник цены на природный газ поднялись на 9,2% на фоне сообщений о том, что в США ожидается более холодная погода, чем обычно, однако речь в итоге может идти лишь об очередном ложном ралли. В долгосрочной перспективе цены на газ выглядят неустойчиво, учитывая, что сектор столкнулся с двумя подряд тёплыми зимами. Как и в нефтяном секторе, газовики, по большому счёту, ведут себя как ни в чём не бывало и не желают отступать.

При этом газовый сектор менее устойчив в том числе и потому, что в нём нет сильной организации вроде ОПЕК — Форум стран экспортёров газа обычно предпочитает не вмешиваться в рыночные дела. Разумеется, часть производителей подстраивает добычу под динамику рынка. При этом многие газовики переняли у своих нефтяных коллег ещё одну тактику: хранение больших объёмов сырья на море, что, однако, ведёт к постепенному улетучиванию энергоносителей.