Арахамия заявил, что 16 апреля Рада может назначить министра энергетики

15.04.2020, 0:34, Новости дня

Верховная Рада на внеочередном заседании 16 апреля рассмотрит вопрос назначения министра энергетики и защиты окружающей среды. Об этом 14 апреля сообщило агентство “Интерфакс-Украина” со ссылкой на заявление главы фракции “Слуга народа” Давида Арахамии.

“У нас в четверг будет новый министр. Действительно, в энергетике сейчас кризис, не хватает лица, принимающего решения, поэтому мы обязательно его получим, и уже с программой и расчетами”, – сказал Арахамия.

Он отметил, что несмотря на отсутствие министра, продолжается работа по подготовке антикризисного плана для украинской энергетики.

До последней смены правительства Минэнерго возглавлял Алексей Оржель. С 10 марта обязанности министра энергетики и защиты окружающей среды Украины временно исполняет Виталий Шубин.

29 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль внес в Раду представление о назначении министром Ольги Буславец, но президент Украины Владимир Зеленский призвал не рассматривать ее кандидатуру.

10 апреля Шмыгаль заявил, что есть “сильные” кандидаты на должность министра. По информации агентства “Українські новини”, шансы получить должность есть у замгендиректора “Укртранснафти” Андрея Пасишника и нардепа от “Слуги народа” Олега Семинского.

Народный депутат из фракции “Слуга народа” Александр Качура сообщил, что внеочередное заседание Рады состоится 16 апреля в 13.00.