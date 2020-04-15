Итальянку оштрафовали за выгуливание черепахи
15.04.2020, 0:34, Новости дня
50-летнюю жительницу Рима оштрафовали на €206 за нарушение правил карантина – она 13 апреля вышла на прогулку с черепахой. Об этом пишет Corriere della Sera.
Рептилия ползла по тротуару без поводка, рядом с ней медленно шла хозяйка. Их остановил патруль.
Основания для того, чтобы женщина покинула дом, не были сочтены достаточными: черепаха не собака, заявили карабинеры.
Выписав протокол за нарушение правил самоизоляции, они потребовали покинуть улицу – и нарушительнице пришлось взять черепаху на руки, пишет издание.
Всего за прошлую неделю более 1000 жителей Италии были оштрафованы за появление на улице без оснований.
По состоянию на 18.00 14 апреля в Италии подтверждено 21 067 смертей, связанных с COVID-19. Общее количество случаев инфицирования коронавирусом в стране достигло 162 488 человек (с учетом умерших и выздоровевших).
Итальянские власти ввели строжайшие карантинные меры, которые будут действовать до 3 мая; жителей штрафуют за беспричинные прогулки.
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