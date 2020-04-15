 

Итальянку оштрафовали за выгуливание черепахи

15.04.2020, 0:34, Новости дня

50-летнюю жительницу Рима оштрафовали на €206 за нарушение правил карантина – она 13 апреля вышла на прогулку с черепахой. Об этом пишет Corriere della Sera.

Рептилия ползла по тротуару без поводка, рядом с ней медленно шла хозяйка. Их остановил патруль.

Основания для того, чтобы женщина покинула дом, не были сочтены достаточными: черепаха не собака, заявили карабинеры.

Выписав протокол за нарушение правил самоизоляции, они потребовали покинуть улицу – и нарушительнице пришлось взять черепаху на руки, пишет издание.

Всего за прошлую неделю более 1000 жителей Италии были оштрафованы за появление на улице без оснований.

По состоянию на 18.00 14 апреля в Италии подтверждено 21 067 смертей, связанных с COVID-19. Общее количество случаев инфицирования коронавирусом в стране достигло 162 488 человек (с учетом умерших и выздоровевших).

Итальянские власти ввели строжайшие карантинные меры, которые будут действовать до 3 мая; жителей штрафуют за беспричинные прогулки.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.03 / Роскомнадзор заявил об удалении фейков о коронавирусе в Facebook и «ВКонтакте»

28.02 / Коронавирус добрался до Нидерландов и Северной Ирландии

03.02 / Выдра может усилить футбольный ЦСКА

05.02 / Профильный комитет Госдумы одобрил утверждение генпрокурора Советом Федерации

05.04 / Все военкоматы в РФ перевели на удаленную работу

02.04 / Песков рассказал о режиме работы Путина во время пандемии

18.03 / Захарова назвала поведение Черногории безответственным

20.03 / COVID-19 в Италии. Более 600 умерших за сутки, 4 тыс. заболевших

08.02 / El Periódico – «методы шантажа и диктата» — Лавров осудил давление США на Венесуэлу

06.02 / Le Figaro – в Париже не оценили немецкое предложение о сотрудничестве в сфере ядерной обороны

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска