 

Экс-замгенпрокурора Енин станет заместителем главы МИД – СМИ

15.04.2020, 0:34, Новости дня

Заместителем министра иностранных дел назначат бывшего заместителя генерального прокурора Евгения Енина. Об этом сообщила “Украинская правда” со ссылкой на источники в правительстве и Офисе президента.

По словам собеседников издания, назначение произойдет на заседании Кабинета Министров 15 апреля.

В 2016 году дипломат и юрист Енин стал заместителем Юрия Луценко, который тогда возглавил Гепрокуратуру. 26 апреля 2019 года Енина уволили из ГПУ.

В 2005–2016 годах он работал в структуре МИД.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.04 / Если Рада одобрит законопроект №2695, лица, изобличенные в течении года в вождении в нетрезвом виде, вместо штрафа получат 15 суток ареста

12.02 / Футболист Тарасов ответил на обвинения в расизме

21.02 / Трамп поведал о “лжи номер семь”

27.02 / Индекс РТС обновил минимумы с октября 2019 года из-за коронавируса

06.04 / США нацелились на Луну

27.02 / В результате обстрелов на Донбассе пострадало двое украинских военных

12.03 / В Израиле выявили двух заболевших коронавирусом российских туристов

08.04 / НАТО проводит в Грузии бесконтактные морские учения

21.02 / США решили ужесточить экспортный режим для РФ по ракетам и БПЛА

10.02 / 616 тысяч за двоих: в Думу внесена поправка о расширении программы маткапитала

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска