Экс-замгенпрокурора Енин станет заместителем главы МИД – СМИ

15.04.2020, 0:34, Новости дня

Заместителем министра иностранных дел назначат бывшего заместителя генерального прокурора Евгения Енина. Об этом сообщила “Украинская правда” со ссылкой на источники в правительстве и Офисе президента.

По словам собеседников издания, назначение произойдет на заседании Кабинета Министров 15 апреля.

В 2016 году дипломат и юрист Енин стал заместителем Юрия Луценко, который тогда возглавил Гепрокуратуру. 26 апреля 2019 года Енина уволили из ГПУ.

В 2005–2016 годах он работал в структуре МИД.