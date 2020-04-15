Власти России и США работают над возвращением школьников домой

15.04.2020, 0:31, Новости дня

Госдепартамент работает напрямую с частными организаторами поездок российских школьников в США, чтобы способствовать их возвращению на родину.

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировали в посольстве США в Москве.

Сообщается, что по состоянию на 6 апреля в США по программам, финансируемым частными спонсорами, оставался 51 российский старшеклассник. Подчеркивается, что некоторые из школьников хотят вернуться в Россию.

В свою очередь уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова собирает информацию о школьниках из России, уехавших на учебу в США и оказавшихся в сложной ситуации из-за пандемии коронавируса.

Ранее официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова сообщила о том, что 74 старшеклассника из России, которые прибыли в США в рамках программы Secondary School Student Program, оказались в сложной ситуации. Программа из пандемии коронавируса – свернута, а организаторы не несут никакой ответственности за детей.

В МИД РФ сообщили также, что что в ведомство поступают прямые обращения о репатриации несовершеннолетних, которые участвовали в других американских учебных или ознакомительных программах. Отмечается, что некоторых из них организаторы и принимающие семьи буквально выставили за порог дома.