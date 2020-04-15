В США обвинили Россию в кризисе американского здравоохранения

15.04.2020, 0:30, Новости дня

Глава МИД РФ Сергей Лавров провел онлайн-брифинг для журналистов и высказался, помимо прочего, о свежих антироссийских тенденциях. В частности, он иронично сравнил русофобию с безусловными рефлексами, некогда открытыми физиологом Павловым. В заокеанских газетах истеричные публикации: дескать, именно РФ виновата в огромном количестве смертей от инфекции на территории США.

Американская журналистика показала на своем примере, когда информацию не преподносят, а ей кормят. Причем не кто-то, а лидер мнений — авторитетное The New York Times. Там выкатили необъятную статью, в которой во всех бедах своей медицины клеймят Россию, а если быть точнее, лично Владимира Путина. Мол, якобы годами, используя дезинформацию, подтачивали столбы американской демократии.

"Безусловно, в этой статье есть элемент перекладывания ответственности на Россию, прежде всего ответственности за плачевное состояние системы здравоохранения, которое на данный момент есть в США, — говорит Павел Фельдман, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН. — Эти нападки в адрес РФ с ее якобы существующими троллями, пропагандистскими инструментами звучат довольно глупо, потому что в Америке критиковали систему здравоохранения беспощадно, совершенно справедливо, и здесь не надо было никаких троллей".

Фамилия Владимира Путина в тексте встречается 21 раз, слово президент – 12, Кремль – 6. Авторы статьи, ссылаясь как и на неких аналитиков, так и на якобы огромное количество доказательств в виде ток-шоу и непонятных текстов, приходят к выводу: это часть плана по уничтожению Запада изнутри. И на полном серьезе заявляют, что российский лидер это делал преднамеренно, не раз доказывая на своем примере пользу здорового образа жизни.

"Они глупо это сделали; выходит, что у них состояние здравоохранения, состояние американской медицины зависит от Владимира Путина, — смеется Андрей Коряковцев, доцент кафедры философии, социологии и культурологии Уральского государственного педагогического университета. — Примитивные конспирологические схемы; если вы говорите, что Путин что-то портит в США, то вы расписываетесь в своей собственной несостоятельности".

Политологи уверены: самая эмоциональная часть статьи посвящена коронавирусу. Недавно Госдепартамент обвинил Россию в том, что созданы тысячи аккаунтов, которые штампуют дезинформацию, что пандемию спровоцировали американские вирусологи. Но об этом не раз заявляли ученые из разных стран. А Штаты сейчас поспешили представить другие исследования – о том, что главная зараза века появилась естественным путем. Но поверят ли?

"Сами американцы задают правительству вопросы: ну раз он природного происхождения, а у нас такая сильная вирусология, почему же у нас такое огромное количество заболевших? – говорит Алексей Леонков, военный эксперт журнала "Арсенал Отечества". — Уханьский центр вирусологии не раз заявлял, что вскрыв этот генокод, они обнаружили не совсем его естественное поведение. Природного источника у этого вируса нет".

Остальная часть статьи насыщена известными выдуманными стереотипами, штампами и ярлыками, которые уже не первый год вешают на Россию. Мол, это все проделки интернет-троллей. Хакеры вторгаются не только в систему выборов, но и повсюду; рушат устои, разрывают скрепы, сеют хаос в умах американцев. И вот местный минздрав уже не справляется.

"Сегодня нужны узнаваемые бренды для простой пропагандистской штамповки, для пропагандистского клише; нужен наработанный прием, и эти бренды – Путин, Россия, мол, они во всем виноваты. Они виноваты в том, что здравоохранение Соединенных Штатов Америки практически не готово, чтобы противостоять пандемии", — говорит Андрей Кошкин, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова.

Очевидно еще и другое. В США больше полумиллиона заразившихся; поставки медицинского оборудования срываются; мэр Нью-Йорка открыто конфликтует с Дональдом Трампом. И, понятно, ситуацию под контролем держать сложно, а значит нужно было срочно переложить вину на кого-то. На Россию. Только сделали это крайне неуклюже.