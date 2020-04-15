НХЛ сняла об Александре Овечкине документальный фильм

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15.04.2020, 0:30, Новости дня

Игрок хоккейного клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин стал главным героем документального фильма, который о нем сняла русскоязычная версия сайта НХЛ.

Фильм называется "Овечкин. Взгляд со стороны". Его премьера состоится в пятницу, 17 апреля, на официальной странице НХЛ во "ВКонтакте". В фильме будет рассказано о пути 34-летнего российского хоккеиста к статусу одной из главных звезд "Вашингтона" и Национальной хоккейной лиги.

17 апреля официальный сайт НХЛ на русском языке, https://t.co/eaaD5CfUwt, представит фильм об @ovi8. Проследите путь Овечкина к его легендарной карьере в https://t.co/QCsPPb5Dzi в эту пятницу. ⬇️ pic.twitter.com/0c4MByQK5y

— NHL РФ (@NHLrussia) April 14, 2020

Александр начал выступать за "столичных" с 2005 года. В составе "Кэпиталз" Ови стал обладателем Кубка Стэнли, забил 706 голов, занимая восьмое место в списке лучших бомбардиров лиги и продолжая претендовать на рекорд Уэйна Гретцки.



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