Дочь Ивана Урганта снялась в откровенной фотосессии со своим темнокожим возлюбленным

15.04.2020, 0:09, Разное

Дочь Ивана Урганта Эрика опубликовала откровенные снимки, где позирует со своим возлюбленным-афроамериканцем. Пара находится на карантине в Нью-Йорке и практически не выходит из дома.

Эрика и Муса долгое время встречаются, и их отношения не раз становились поводом для осуждения русскоязычного сообщества из-за цвета кожи молодого человека. Возлюбленные, несмотря на всю критику, продолжают проводить всё свободное время вместе, и теперь из-за введённого в Нью-Йорке карантина они остаются друг с другом дома. Это не мешает паре публиковать фотографии из личной жизни, и одними из таких стали снимки из фотосессии в весьма откровенном стиле. Эрика обнимает полуобнажённого парня, а Муса отвечает взаимностью.

В этот раз без критики тоже не обошлось, но большинство поклонников всё же оценили нежность и откровенность на фотографиях. Многие пользователи социальных сетей сошлись во мнении, что пара выглядит очень красиво, а снимки создают уютную атмосферу, особенно в домашней обстановке.