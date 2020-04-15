В Москве умерли 11 пациентов с коронавирусом

15.04.2020, 0:08, Новости дня

В Москве умерли пациентов с новой коронавирусной инфекцией и сопутствующими заболеваниями. Общее число умерших вирус-положительных увеличилось до 106 человек, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

«Среди умерших – пациенты от 48 до 86 лет. Все пациенты имели сопутствующие заболевания. Среди них – гипертония, пиелонефрит, хронический гепатит С, сахарный диабет. Трое страдали хроническим бронхитом», – говорится в сообщении оперативного штаба.

В оперштабе напомнили о необходимости неукоснительного соблюдения режима самоизоляции пожилым людям и лицам, имеющим хронические заболевания.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 21 102 случая заражения, выздоровели 1 694 человека.

Президент Владимир Путин отмечал, что пик заболеваемости коронавируса в стране еще не пройден.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.