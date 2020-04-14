 

МВФ: мировую экономику ждет худший год со времен Великой депрессии

14.04.2020, 23:58, Новости дня

Согласно прогнозам Международного валютного фонда, 2020 год станет худшим для мировой экономики со времен Великой депрессии в результате пандемии коронавируса.

Во вторник в МВФ заявили, что мировая экономика, скорее всего, сократится в этом году на 3%, что является самым глубоким падением со времен Великой депрессии в 1930-х годах и намного хуже, чем сокращение на 0,1% в год Великой рецессии 2009 года.

В докладе под названием «Перспективы развития мировой экономики» – первом подобном документе, выпущенном МВФ после начала пандемии коронавируса – говорится, что в 2021 году мировая экономика начнет расти. Рост ожидается на уровне 5,8%. Однако перспективы восстановления зависят от длительности пандемии и влияния, которое будет оказано на финансовые и товарные рынки.

В последнем прогнозе, опубликованном в январе, еще до того, как коронавирус превратился в глобальную угрозу, Международный валютный фонд ожидал, что мировая экономика вырастет в 2020 году на 3,3%.

Меры, предпринятые властями по всему миру для борьбы с распространением вируса – в том числе, ограничения на передвижение в городах и авиаполеты, принудительное закрытие компаний – привели к повсеместной остановке торговли.

Ожидается, что в еврозоне экономика в этом году сократится на 7,5%, в США – на 5,9%, в Японии – на 5,2%, а в Великобритании – на 6,5%.

При этом единственной страной, где экономика в этом году вырастет, станет Китай, в котором началась первая вспышка коронавируса. Китайская экономика, как ожидают в МВФ, вырастет в 2020 году на 1,2%. Это связано с тем, что Китай начинает открываться раньше, чем все остальные страны.

  • Служба новостей «Голоса Америки»

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