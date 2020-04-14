Мнение: Техническое задание по дискредитации Русского мира в Крыму

14.04.2020, 23:54, Разное

Еще один ИПСОшный документ на тему ведения видео-пропагады в Крыму.

Техническое задание по дискредитации «Русского мира» в Крыму

Представляем вашему вниманию классический образец технического задания украинских ИПСО по ведению пропаганды на территории Крыма. В данном случае в ТЗ ставятся задачи по ведению пропаганды на территории Крыма путем изготовления видеороликов, высмеивающих и обличающих жизнь в Крыму.

Технические параметры роликов — длительность 8-10 минут, не реже чем 1 ролик в 10 дней, оптимально – 1 ролик в неделю. Изменение параметров по согласованию с заказчиком.

Целевой аудиторией этого «контента» является население Республики Крым.

По содержанию — требуется в юмористической и легко доступной форме показать последствия прихода «Русского мира» для Крыма. Необходимо упирать на спад в туристической отрасли и проблемы с экологией, угнетении национальных меньшинств и нарушениях прав человека.

Необходимо обличать милитаризацию полуострова и негативные последствия для крымчан от большой численности российских военных в Крыму.

Также необходимо указывать на деградацию медицины, невыполненных обещаниях российских властей, тотальную коррупцию и вытеснение местных кадров выходцами с материка. Дополнительно рекомендуется обратить внимание на спад сельского хозяйства, недостачу воды и электроэнергии.

Любой крымчанин легко заметит, где есть попытки указать на объективно существующие проблемы вроде спада сельского хозяйства в Северном Крыму, а где они просто высосаны из пальца, вроде попыток рассказов про «упадок туризма». Но, как правило, заказчики и изготовители подобных роликов не утруждают себя достоверностью.

https://asd.news/articles/ukraina/tekhnicheskoe-zadanie-po-diskreditatsii-russkogo-mira-v-krymu/ – цинк